İstanbullu karla savaşırken, o balık keyfindeydi! Cengiz Alçayır İmamoğlu'na ait konvoyun görüntülerini paylaştı

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İstanbul’da vatandaşlar karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda keyif yaptığı anlara ilişkin fotoğraf paylaşan Gazeteci Cengiz Alçayır, İBB Başkanı’nın konvoyunun mekandan ayrılırken kaydedilen görüntülerini paylaştı.

"14 yıllık meslek hayatımda 1 kez bile olsun yalan haber yapmadım, Rabbim bir 14 yıl daha nasip ederse yine yalan haber yapmam." diyerek sözlerine başlayan Alçayır, "Bunu en iyi İmamoğlu bilir." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun araç konvoyunun Balıkçı Kahraman'dan ayrılırken çekilmiş olduğunu söylediği dış güvenlik kamerası kayıtlarını paylaşan Alçayır, iç mekandan da görüntü paylaşacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

Balıkçı Kahraman'a giden İmamoğlu konvoyunun dış mekan videosunu şimdilik böyle paylaşmış olayım. İç mekan görüntüsü ve Büyükelçi açıklaması için de bana birkaç gün verin! Dediğim gibi; sen, İngiliz Büyükelçi ve eşleriniz dün, hepiniz oradaydınız.