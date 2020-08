İstanbullu balıkçılar "vira bismillah" dedi

İSTANBUL (AA) - İstanbullu balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte "vira bismillah" diyerek gece yarısından sonra denize açıldı.

Balıkçılar, beş aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayarak yeniden denizle buluştu.

Poyrazköy Limanı'ndan denize açılan balıkçı Bilal Eren, 20 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Kısmet olursa gece 24.00'ten itibaren sezonu açacağız. Bu sene sezonun iyi geçeceğini umuyorum. Palamut sezonu olduğu için Karadeniz'e çıkacağız büyük ihtimalle. Palamut nereye giderse biz oradayız." dedi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Ağlarımızı, teknemizi hazırlarız. 4 ay bir süremiz var. Bu sürede tekne hazırlığı zaten en az 1-2 ay sürer. Artık mazotları erzağı alırız. Son zamanda hazırlık bitince hemen başlarız. Bizim teknede 25 kişi çalışıyor. Aşçısı, kamorotu var, herkesin başka bir işi. Teknenin içerisinde denizde herkes tetikte bekler, balığı bulduğumuz zaman herkes hazır oldadır. Tekne boyaması, tersanesi kızağı, ağ bakımları bunlar yapılmadan bir şey olmaz. Hepsi yeniden elden geçiyor."

Balıkçı Ercan Bayraktar da 23 yıldır bu mesleği yaptığı ifade ederek, "Bu sene balık güzel görünüyor, palamut bekliyoruz. Takdir Cenab-ı Allah'ın. Bunun havası var, fırtınası var. Her şeyi var, her şey kadir kısmet meselesidir. Biz bismillah diyerek marşa basıp denize açıldık mı her şeyin gerisi gelir." şeklinde konuştu.

Denize açılmadan önce balıkçıların uzun bir hazırlık süreçleri olduğunu anlatan Bayraktar, "Denize çıkmadan önce herkes zannediyor ki balıkçılar yatıyor. Senenin 12 ayı biz faaliyet içindeyiz. Mevsim bittikten sonra, teknenin ağ bakımı boya bakımı, anlatabileceğim bir dünya şey var. Sadece 7,5 ay çalış, sonra 4,5 ay tekneyi bağla değil. Ondan sonra tekrar denize çık değil, şu anda yaklaşık personel 22 kişi ama teknenin büyüklüğüne göre değişir. Büyük teknelerde 30 kişi oluyor. Diğer yedek teknesi olanlarda 40 kişiye kadar çıkabiliyor." dedi.