İstanbulkart'a HESkodu nasıl yüklenir? HES kodunu İstanbulkart'a aktarma

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi, İstanbul'da 15 Ocak tarihinde hayata geçecek. Türkiye'nin tüm illerini kapsayan zorunluluk kapsamında tüm kullanıcıların HES Kodunu İstanbulkart ile eşleştirmesi istendi. Peki, İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edecek. Peki İstanbul kart HES kodu tanımlama nasıl yapılır? İşte İstanbul kart HES kodu eşleştirme ekranı...

İSTANBUL KART HES KODU TANIMLAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İstanbulkartınızla HES kodunuzu eşleştirmek için yukarıda linkte yer alan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.