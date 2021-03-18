İstanbulkart nerelerde kullanılır?
Türkiye’de her şehrin kendine ait yolcu kartı bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçerli olan yolcu kartı ise İstanbulkart olarak bilinir. İstanbulkart sadece bir yolcu taşıma kartı değildir. İstanbulkart’ının farklı özellikleri bulunmaktadır. Peki, İstanbulkart nerelerde kullanılır?
Büyük nüfuslu şehirlerde, trafikte oluşabilecek araç yoğunluğu şehir içi toplu taşıma sayesinde azaltılmaktadır. Toplu taşıma araçlarına binmek içinse o şehrin kendine ait toplu taşıma kartına sahip olmanız gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan İstanbulkart’ının birçok özelliği bulunmaktadır. Haberimiz ilginizi çektiyse okumanızı tavsiye ederiz…
İstanbulkart nerelerde kullanılır?
1-Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray, Deniz taşımacılığı, Teleferik, Tramvay
2-101, Migros, Şok Marketler,
3- Multinet ödeme noktaları,
4-BiTaksi
5-Getir uygulamaları
6-Beltur, BNB (bisiklet),
7-iTaksi,
8- İBB Sosyal Tesisler,
9- Hamidiye Su Otomatları,
10-İsper ve İşpark