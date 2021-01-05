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Yaşam İstanbulkart HES kodu yükle | İstanbulkart için HES kodu al
Yaşam

İstanbulkart HES kodu yükle | İstanbulkart için HES kodu al

İstanbulkart HES kodu eşleştirme son gün | Toplu ulaşımda HES kodu uygulaması zorunluluğu bulunuyor. Bu sebeple İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi gerekiyor. HES kodu eşleştirilmeyen kartlar kullanılamayacak. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılıyor? | HES kodu İstanbulkart eşleştir

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:26:00 -
İstanbulkart HES kodu yükle | İstanbulkart için HES kodu al

Akbil HES kodu yükle | Koronavirüs salgını sebebiyle HES kodu uygulaması pek çok alanda zorunlu hale getirildi. Bu kod sayesinde salgında bulaş zincirinin kırılması hedefleniyor. Toplu ulaşımda da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar HES kodunun İstanbulkart’a nasıl yükleneceğini araştırıyor. Peki, akbile nereden HES kodu yüklenecek?

İstanbulkart HES kodu yükle | İstanbulkart için HES kodu al

İstanbullu vatandaşların toplu ulaşım için kullandığı İstanbulkartlar ile HES kodlarının 15 Ocak 2021’e kadar eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirme işlemi bu tarihe kadar yapılmazsa kartlar kullanılamayacak.

Vatandaşların eşleştirme işlemi öncesinde HES kodu alması gerekiyor. HES kodunu e devletten, Hayat Eve Sığar uygulamasında ya da SMS ile alabilirsiniz. HES kodu aldıktan sonra eşleştirme işlemine başlayabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkart web sitesine giriş yapın. İstanbulkart kişileştirme sayfası üzerinden isim, soyisim, HES kodu ve İstanbulkrat numarası gibi bilgileri doldurun. Ardından işleminizi kaydedin. Bu işlemle HES kodunuz ile İstanbulkart’ınız eşleşmiş olacak.

İSTANBULKART EŞLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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