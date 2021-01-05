İstanbulkart TL yükle | İstanbulkart vatandaşların daha çok kullandığı tabirle akbiller ulaşım için son derece önemli. Söz konusu kartlara dolum merkezleri, bayiler ya da makinelerden TL yüklenebiliyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte hem sosyal mesafe hem de hijyen sebebiyle pek çok kişi dolum cihazları yerine İstanbulkartlar’ına internetten yükleme yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. Peki, İstanbulkart’a internetten TL yüklenir mi?

İstanbulkart bankadan yüklenir mi?

Günümüzde pek çok işlem cep telefonu uygulamaları ve internetten yapılmaya başlandı. Bu sebeple vatandaşlar İstanbulkart işlemlerinin internetten yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İstanbulkart uygulaması ya da dijital bankacılık kanallarıyla İstanbulkartlarınıza TL yükleyebiliyorsunuz. Bunun için İstanbulkart uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Şayet banka aracılığıyla yapacaksanız internet bankacılığı ya da mobil bankacılık kanallarını tercih edebilirsiniz. İstanbulkart TL yüklemini hesap kartı ya da kredi kartlarıyla yapabilirsiniz.

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