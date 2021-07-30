İstanbul'dan sonra Kastamonu'da da yasak geldi

Kastamonu Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile oluşan nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği düşüncesiyle yasak kararlarının alındığını kaydetti. Valilik tarafından alınan kararlara göre, 31 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında mesire alanları haricinde kalan ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı. Piknik yapılmasına müsaade edilen mesire alanlarında akşam 19.00’dan itibaren ateş yakılamayacak. Ormancılık faaliyetleri haricinde normal vatandaşlar ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.

Ormanlık alanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılmayacak. Anız yakılmasına müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılamayacak.

Alınan kararların duyurulması noktasında Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara el ilanı ve broşürler dağıtacak. Kararlar belediye ve cami hoparlörlerinden ilan edilecek.

Alınan kararların uygulanması kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı denetim gerçekleştirecek.