İstanbul'dan korkutan yangın haberi: Yaralılar var
İstanbul, Sütlüce'de bir binada yangın çıktı. Alevler nedeniyle 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangına trafo patlamasının neden olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinde inşaat halindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 3'ü ağır, 6 kişi yaralandı.
İnşaat halinde trafo patlaması sebebiyle çıktığı iddia edilen yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İnşaatta çalışan işçilerden 6'sı yaralandı. Hastaneye kaldırılan 6 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.