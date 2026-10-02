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Gündem İsmet İnönü İngiliz Başbakana güvence vermiş! MİT 83 yıllık belgeyi paylaştı
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İsmet İnönü İngiliz Başbakana güvence vermiş! MİT 83 yıllık belgeyi paylaştı

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İsmet İnönü İngiliz Başbakana güvence vermiş! MİT 83 yıllık belgeyi paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in 1943’te Adana’da gerçekleştirdiği görüşmenin Alman diplomatik çevrelerine nasıl yansıdığını ortaya koyan bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, ‘Özel Koleksiyon’ başlığı altında yer alan ‘Belgeler’ kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında Adana Yenice'de 30-31 Ocak 1943'te yapılan görüşmelerin Alman diplomatik çevrelerdeki yansımalarına ilişkin İzmir Merkez Amirliği’nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı’na gönderilen belge paylaşıldı. 8 Şubat 1943 tarihli, üzerinde ‘Churchill ziyareti ve Alman konsolosu’ konu başlığı bulunan ve kaynak olarak ‘İzmir Yuvası’ ibaresi yer alan belgede şu ifadeler yer aldı:

"İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A."

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