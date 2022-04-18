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Yerel İstanbul'dan Kayseri'ye zehir taşıyan şahıs enselendi
Yerel

İstanbul'dan Kayseri'ye zehir taşıyan şahıs enselendi

Kayseri'de jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahıs enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:29:00 -
İstanbul'dan Kayseri'ye zehir taşıyan şahıs enselendi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen M.K. yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.K. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü

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