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İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:27:45 -
İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, A.A, S.T, H.A. ve M.D'nin İstanbul'dan Cide ilçesine geldiği tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade ederek, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

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