İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen 4 kişiye para cezası
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, A.A, S.T, H.A. ve M.D'nin İstanbul'dan Cide ilçesine geldiği tespit edildi.
Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade ederek, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.