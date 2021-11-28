İstanbul'dan kalkan uçakta korku dolu anlar!

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, Antalya’daki hava muhalefeti dolayısıyla Denizli Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Havada korku dolu anlar yaşayan yolcular ise Antalya’ya iner inmez yakınlarına koştu.

Uçak rotasını Denizli'ye çevirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Defalarca Antalya’ya inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi.

1 saat sonra yeniden havalandı

Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi. Uçak saat 23.09’da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Havada korku dolu anlar

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini belirtti.