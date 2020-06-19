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Aktüel

İstanbul’dan gelen 4 kişilik ailede korona virüs tespit edildi

İstanbul’dan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine gelen 4 kişilik ailede korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:16:04 -
İstanbul’dan gelen 4 kişilik ailede korona virüs tespit edildi

İstanbul’dan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine gelen 4 kişilik ailede korona virüs tespit edildi.


Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbul’dan İnebolu’nun Çamdalı köyüne gelen yaşlı çift ile 2 torunu, bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine müracaat etti. Buradaki ilk tedavilerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaşlı çift ile iki torununa yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Yaşlı çiftin durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, yaşlı çiftin torunlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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