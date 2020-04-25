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Aktüel

İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı

2020-04-25 23:35:09 -
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta M.D. idaresindeki 16 NOL 09 plakalı otomobille karşı istikametten gelen polis arabası çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip otosu yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ekip otosunda bulunan iki polis yaralandı. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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