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Yerel İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar
Yerel

İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar

Yeniakit Publisher
2023-12-14 12:06:00 -
İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar

İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. PKK/KCK bölücü terör örgütünü ve elebaşını destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli korsan gösteri yapan, bölücü terör örgütünü ve elebaşını övücü destekleyici duvar yazıları yazan, terör suçlarından aranan şahıslara yönelik İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır illerinde operasyon düzenlendi. Toplamda 18 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

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