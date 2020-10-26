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Aktüel İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
Aktüel

İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:19:28 -
İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."

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