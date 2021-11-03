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Yerel İstanbul’daki kanlı kavgada silahlar konuştu
Yerel

İstanbul’daki kanlı kavgada silahlar konuştu

İstanbul Beykoz’da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 05:57:00 -
İstanbul’daki kanlı kavgada silahlar konuştu

Yenimahalle'deki Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi’nde kiracıyla mal sahibi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine mal sahibi S.E.H. tabancayla M.S.E. ve yanındakilere ateş etti.

M.S.E. hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan S.E.H. polisin çalışması sonucu yakalandı.

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