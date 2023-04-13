İstanbul'daki facianın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Etraftakiler panikle böyle kaçmış
İstanbul Güngören'de çöken metruk binanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kamyona ürün yükleyen çalışanların panikle kaçıştığı görüldü.
Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisindeki adam, ekipler tarafından kurtarıldı.
Binanın çöktüğü anlar kaydedildi
Öte yandan binanın çökme anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde bina çökerken, kamyona ürün yükleyen işçilerin panikle kaçtığı görüldü.