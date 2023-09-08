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Yerel İstanbul’daki baraj havzalarından haftada 100 ton çöp toplanıyor
Yerel

İstanbul’daki baraj havzalarından haftada 100 ton çöp toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:20:00 -
İstanbul’daki baraj havzalarından haftada 100 ton çöp toplanıyor

İstanbul’a içme suyu sağlayan bütün baraj havzalarında düzenli olarak temizlik yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, haftada 100 ton atık topluyor. Son olarak Sazlıdere Barajı havzasında çalışma yapan ekipler, burada 50 ton çöp topladı. Toplanan atıklar İBB tesislerinde bertaraf edilirken, yapılan temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ Avrupa Havza Koruma Şube Müdürü Çiçek Yıldırım, Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Terkos, Alibey ve Ömerli; Anadolu Yakası’nda ise Elmalı ve Darlık İçme Suyu Havzaları ve kıyı şeritlerinde düzenli olarak temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.

Son olarak Sazlıdere barajında temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, başta piknikçiler olmak üzere bölgeyi ziyaret edenlerin attığı çöpleri temizlemek için 1 hafta süreyle çalıştı. Tek baraj havzasından toplam 50 ton atık toplandı. Tüm barajlarda düzenli olarak temizlik yapan ekipler haftada 100 ton çöp topluyor.

Atıklar bertaraf edildi

Bu atıkların büyük bir bölümünün göl çevresinde piknik yapan ziyaretçilerin bıraktığı evsel atıklar (cam, plastik, metal, kâğıt) olduğu görüldü. Toplanan atıklar, akabinde İBB tesislerinde bertaraf edildi.

Haftada en az 2 temizlik yapılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, baraj havzalarının temiz tutulması ve suyun tasarruflu kullanılmasının önemini hatırlatarak, “İstanbul’un suyunu, su havzalarından topladığımız yağmur suları ile temin ediyoruz. Bu bakımdan havzalarımızın temiz tutulması son derece önemli. 7 milyon metrekarelik alanda haftada en az 2 kez temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz ve haftalık yaklaşık 100 ton çöp çıkarıyoruz” dedi.

Atıkların tabiatın sessiz çığlığı olduğunu söyleyen Şanlısoy, “Temiz havzalarımızdan temiz su toplayarak İstanbullulara içilebilir temiz su vermeye devam ediyoruz. Buradaki suları hepimiz içiyoruz. Evlerimizden temiz su akması için buralara önem vermeli ve farkında olmalıyız. Çocuklarımız ve geleceğimiz için suyumuzu kirletmeyelim. Her bir atık tabiatın sessiz çığlığıdır, bu çığlığı duymamazlıktan gelmeyelim” diye konuştu.
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