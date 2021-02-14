İstanbul’da yüz yüze eğitime kar engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eğitime kar nedeniyle iki gün ara verildi.

Açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz'' ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda risk oluşabileceği, 15 şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğtimin 2 gün ertelendiği belirtildi.

Balıkesir, Sakarya ve Çanakkale'de de eğitime Salı günü başlanacak.

Ayrıca 3 kentte de kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.