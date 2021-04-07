  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?
Eğitim

İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Tüm sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Salgın sebebiyle aylarca kapalı kalan okullar 15 Şubat ve 2 Mart’ta kademeli olarak açıldı. İllerin risk durumu değişince bazı şehirlerde yüz yüze eğitime ilişkin yeni kararlar alındı. Peki, İstanbul’da okullar kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 01:08:00 -
İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Risk haritasında yeri değişen pek çok ilde yüz yüze eğitime yönelik kararlar alındı. En çok vakanın görüldüğü illerin başında gelen İstanbul’da eğitimle ilgili nasıl bir kararın alınacağı merak konusu. Okullar kapanacak mı?

İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Ankara, Eskişehir, Erzurum başta olmak üzere pek çok ilde risk durumu değişir değişmez yüz yüze eğitimle ilgili olarak yeni kararlar alındı. İstanbul yüksek riskli durumdan çok yüksek riskli duruma geldi. İstanbul’da 2 Mart itibariyle 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından İstanbul Valiliği bir açıklama yapmış ve yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi paylaşmıştı. Ancak bu açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili bir bölüm yoktu. İstanbul’da okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?
Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?

Eğitim

Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna Başbakanı açık konuştu!
Gündem

Ukrayna Başbakanı açık konuştu! "Savaşı bitirmek için tek yol..."

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den savaş açıklaması geldi. Zelenskiy, NATO'..
Abdullah Gül'den tepki çeken 'bildiri' tavrı
Gündem

Abdullah Gül'den tepki çeken 'bildiri' tavrı

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe bildirisi karşısında '367' mağduru olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessizliğini koru..
CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!
Gündem

CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!

CHP'nin komedi filmlerini aratmayan ajans işi tiyatrosuna bir yenisi daha eklendi. Müslümanlara kan kusturan kötü bir tarihe sahip CHP zihni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay