Risk haritasında yeri değişen pek çok ilde yüz yüze eğitime yönelik kararlar alındı. En çok vakanın görüldüğü illerin başında gelen İstanbul’da eğitimle ilgili nasıl bir kararın alınacağı merak konusu. Okullar kapanacak mı?

İstanbul’da yüz yüze eğitim iptal olacak mı? İstanbul okullar kapanacak mı?

Ankara, Eskişehir, Erzurum başta olmak üzere pek çok ilde risk durumu değişir değişmez yüz yüze eğitimle ilgili olarak yeni kararlar alındı. İstanbul yüksek riskli durumdan çok yüksek riskli duruma geldi. İstanbul’da 2 Mart itibariyle 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından İstanbul Valiliği bir açıklama yapmış ve yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi paylaşmıştı. Ancak bu açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili bir bölüm yoktu. İstanbul’da okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor.