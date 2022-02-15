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Gündem İstanbul'da yürekler ağza geldi! Ara ara patlama sesleri duyuldu
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İstanbul'da yürekler ağza geldi! Ara ara patlama sesleri duyuldu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir plastik üretim fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangında ara ara patlama sesleri de duyuldu

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:50:00 -
İstanbul'da yürekler ağza geldi! Ara ara patlama sesleri duyuldu

Tuzla'da Orhanlı Mahallesinde bulunan bir plastik üretimi yapılan fabrikada pres makinesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

Ayrıca yangında ara ara patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

 

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