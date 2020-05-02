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Yerel

İstanbul’da yol çöktü, su birikintileri oluştu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yol çökmesi meydana geldi. Oluşan çukurlar su birikintileri oluştuğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:11:00 -
İstanbul’da yol çöktü, su birikintileri oluştu

İstanbul Esenyurt’ta yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluşurken, içerisine su dolduğu görüldü. Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, Esenyurt’ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293 Sokak'ta yol çöktü. Zabıta ekipleri göçük etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Çökme ile birlikte yolda derin çukur oluştu. Oluşan çukurda su birikintileri oluştuğu görüldü.

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