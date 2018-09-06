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İstanbul'da yerin altında 10 tonluk kaçak akaryakıt tankı bulundu

Büyükçekmece’deki bir tır otoparkında yapılan aramada 10 bin litrelik kaçak akaryakıt tankı ile 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 08:34
İstanbul'da yerin altında 10 tonluk kaçak akaryakıt tankı bulundu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir tır otoparkına operasyon düzenledi.

Otoparkta yapılan aramada, 10 bin litrelik kaçak akaryakıt tankı ile bu tanka bağlı 2 pompa ve 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, İ.Y. ve H.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:34
  1. İstanbul
  2. Büyükçekmece

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