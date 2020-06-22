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Aktüel

İstanbul'da "yeni normal" denetimleri sürüyor

6 bin 245 işletme denetlendi, 179 iş yerine cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:19:07 -
İstanbul'da "yeni normal" denetimleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinin, "yeni normal"e uyulması konusunda şehir genelindeki eş zamanlı denetimleri devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'yeni normal' denetimleri kapsamında 26 bin 245 işletme denetlendi, 179 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadesini kullandı.

Mesajının sonunda maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunan Yerlikaya, ayrıca pandemi sürecinde sosyal mesafenin önemini içeren uyarıların yer aldığı animasyon paylaştı.

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