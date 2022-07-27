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Yerel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi
Yerel

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 22:10:00 -
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.

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