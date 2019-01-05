İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yılın ilk "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.05 Ocak 2019 Cumartesi 07:49
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ekipleri katıldı.
Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
Trafikkontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Uygulama kapsamında narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.
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