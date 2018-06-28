İstanbul’da yaşamanın maliyeti yükseldi

Mercer’in 5 kıtada 209 şehri kapsayan ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2018 yılı sonuçları açıklandı. 2018 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Taşkent olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 142’nci sırada yer alan İstanbul, bu yıl sıralamada 21 basamak düşerek, listeye 163’üncü sıradan girdi.

SEBEP ENFLASYON

Mercer Yetenek ve Bilgi Çözümleri Türkiye Lideri Goncagül Uğurlu, “Bu gerilemenin öncelikli nedenleri arasında 2018 yılında TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı, enflasyonun önceki yıllara göre yükselmesi ve konut piyasasında geçtiğimiz dönemde yaşanan düşüşü sayabiliriz. Bunların yanı sıra İstanbul’un yaşam maliyeti sıralamasında evde yeme-içme, ev gereçleri/ürünleri, kişisel bakım, giyim ve ayakkabı, ev hizmetleri, kamu hizmetleri, ev dışı yeme-içme, ulaşım ile spor ve eğlence kategorilerindeki konumu da etkili oldu” dedi.