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İstanbul'da yasa boğan şehit haberi

İstanbul Sancaktepe'de bir trafik polisi, motosikletiyle seyir halindeyken yoldaki su nedeniyle kaza yaptı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis, kurtarılamadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
İstanbul'da yasa boğan şehit haberi

Trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet, Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Ağır yaralanan Ulaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çalışkan, hastaneye gitti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı, Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru Ali Ulaş için tören düzenleneceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Ali Ulaş
  3. Sancaktepe Anadolu Otoyolu
  4. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan

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