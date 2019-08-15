İstanbul'da yasa boğan şehit haberi İstanbul Sancaktepe'de bir trafik polisi, motosikletiyle seyir halindeyken yoldaki su nedeniyle kaza yaptı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis, kurtarılamadı.

Trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet, Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Ağır yaralanan Ulaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışkan, hastaneye gitti İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı, Ulaş'ın yakınları ile görüştü. Şehit polis memuru Ali Ulaş için tören düzenleneceği bildirildi.

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