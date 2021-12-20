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Eğitim İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı yarın okullar tatil mi İstanbul 2021
Eğitim

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı yarın okullar tatil mi İstanbul 2021

21 Aralık İstanbul’da okullar tatil olur mu? İstanbul’da hava sıcaklığı bir hayli düştü. İstanbullular kar yağışını özlemle bekliyor. Öğrenciler ise diğer illerden gelen kar tatili haberlerinin ardından “İstanbul’da okullar kar tatiline girecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın okullar İstanbul’da tatil olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:04:00 -
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı yarın okullar tatil mi İstanbul 2021

Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. İstanbullular ise özlenen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, yarın İstanbul’da okullar tatil olur mu?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı yarın okullar tatil mi İstanbul 2021

İstanbul’da 21 Aralık Salı günü yüksek kesimlerde kar ve sulu kar bekleniyor. Ancak kar yağışının şiddetli olması beklenmiyor. Şimdilik okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Yarın okullar tatil olacak mı? 21 Aralık Salı okullar tatil mi?
Yarın okullar tatil olacak mı? 21 Aralık Salı okullar tatil mi?

Eğitim

Yarın okullar tatil olacak mı? 21 Aralık Salı okullar tatil mi?

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