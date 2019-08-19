İstanbul'da yankesicilik operasyonu! 5 kişi yakalandı İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kişiye döviz bozdurma bahanesiyle yaklaşan ve paralarına bakarken el çabukluğuyla yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 kişi yakalandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kişinin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Polise başvuran H.H. 5 Ağustos'ta Başakşehir'deki bir alışveriş merkezine televizyon almak için gittiğini, yanına biri hamile 3 kişinin geldiğini hiç Türk parası görmediklerini ve 50 dolarlarını 200 lira karşılığında bozdurmak istediklerini anlattı. Şüphelilerden birinin banknotlara bakmak bahanesiyle bel çatasındaki paraları izin almadan aldığını o esnada yanına farklı bir kişinin gelip adres sorduğunu, tekrar yanındaki kişilere döndüğünde şüphelilerin parayı kendisine uzatıp ayrıldıklarını söyledi. Şüpheliler yanından ayrıldıktan sonra parasını sayan H.H. 14 bin lirasından 7 bin lirasının çalındığını farkedince durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 6 Ağustos'ta Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde İran uyruklu Soghra B, Majıd E, Jalal Y, Masoumeh V. ve Mansoor F'yi yakaladı. Şüpheliler 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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