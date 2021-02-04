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Gündem İstanbul'da yangın paniği
Gündem

İstanbul'da yangın paniği

Bayrampaşa’da sanayi sitesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 05:15:00 -
İstanbul'da yangın paniği

Olay, saat 02:30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyuncak imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Fabrikanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle binada hasar oluştu. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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