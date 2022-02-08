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Gündem İstanbul'da yağmur etkili oluyor!
Gündem

İstanbul'da yağmur etkili oluyor!

İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı...

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:31:00 -
İstanbul'da yağmur etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

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