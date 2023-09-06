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Yerel İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı
Yerel

İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 10:21:00 -
İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Kağıthane’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Sokak arasında yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 Görenler gözlerine inanamadı

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı. Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

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