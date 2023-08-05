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Yerel İstanbul’da vahşet! Youtuber 32 yerinden bıçaklandı!
Yerel

İstanbul’da vahşet! Youtuber 32 yerinden bıçaklandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 15:36:00 -
İstanbul’da vahşet! Youtuber 32 yerinden bıçaklandı!

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yıldırım'ın şu anda yoğun bakımda olduğu ve kanaması olduğu söyleniyor.

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yıldırım'ın şu anda yoğun bakımda olduğu ve kanaması olduğu söyleniyor.

İstanbul‘da büyük bir vahşet yaşandı. Youtuber Merve Veziroğlu kocası tarafından 32 defa bıçaklandı.

Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım’ın ablası Şerife Yavuz, “32 yerinden bıçaklamış” dedi.

YATAK ODASINDA EŞİNİ 32 DEFA BIÇAKLADI

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar’da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar’daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım’ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
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“ŞU AN YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMSI VAR”

Merve Veziroğlu Yıldırım’ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, “Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor.” dedi.

Bina sakini Ali Aydın, “Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi” diye konuştu.

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