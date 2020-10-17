İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal’da “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.