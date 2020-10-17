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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 08:21:29 -
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
İSTANBUL (AA) - Kartal’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal’da “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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