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Yerel İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 adreste bulunan, toplamda 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 07:53:00 -
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Avcılar Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın birinci katı oldu. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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