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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Esenyurt ve Başakşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, 19 kilo 762 gram uyuşturucu ele geçirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 19 kilo 762 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, 24 Ağustos'ta Ardıçlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, 1 kilo 40 gram skunk, şüpheliler A.K. (25) ve Ahmet K'nin (29) üzerinde de 2 gram skunk, bin 400 lira ve 20 avro bulundu.  

Ahmet K'ninBaşakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki evinde ise 18 kilo 720 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ahmet K. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
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  2. Başakşehir
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Mobil Park Timleri
  5. Ardıçlı Mahallesi
  6. Skunk
  7. avro
  8. adliyeye sevk
  9. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi

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