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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 06:54:56 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar merkezli 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 75 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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