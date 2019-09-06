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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinceAltıntepe Mahallesi'nde "uyuşturucu madde satışı" yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, Cenan S. (32) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 156 gram 9 kök marihuana bitkisi, 77 gram satışa hazır kurutulmuş marihuana, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:36
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. Altıntepe Mahallesi
  4. uyuşturucu madde satışı
  5. hassas terazi
  6. uyuşturucu madde

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