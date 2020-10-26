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Aktüel İstanbul'da, uyuşturucu, kaçak alkol ve tütün operasyonu
Aktüel

İstanbul'da, uyuşturucu, kaçak alkol ve tütün operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:14:49 -
İstanbul'da, uyuşturucu, kaçak alkol ve tütün operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yapılan operasyonda, kaçak tütün ve sigara, uyuşturucu madde ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Sancaktepe ilçesinde 2 adreste uyuşturucu madde saklandığı ve bu adreslerden kaçak alkol ve tütün ürünleri satıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu adreslere operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 kilo 500 gram kaçak tütün, 400 paket kaçak puro 35 paket kaçak puro tütünü, 21 paket kaçak sigara, 186 şişe kaçak alkol, 10,86 gram marihuana maddesi, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin S. (24) isimli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan Mahmut S. (44) isimli şahsa ise “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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