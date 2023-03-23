İstanbul'da ulaşıma Ramazan düzenlemesi
İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri gece 01:00'e kadar uzatıldı. Düzenleme Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından duyuruldu.
Ramazan’ın başlamasına saatler kala İstanbul’da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Seferler gece saat 1'e kadar devam edecek
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır” denildi.
23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
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M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-İ Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan