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Gündem İstanbul'da ulaşıma Ramazan düzenlemesi
Gündem

İstanbul'da ulaşıma Ramazan düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 13:48:00 -
İstanbul'da ulaşıma Ramazan düzenlemesi

İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri gece 01:00'e kadar uzatıldı. Düzenleme Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ramazan’ın başlamasına saatler kala İstanbul’da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Seferler gece saat 1'e kadar devam edecek

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır” denildi.

23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T4 Topkapı-Mescid-İ Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan

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