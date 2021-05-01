  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Nisan ayında kar yağdı
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Gündem İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:06:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında 'L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları' icra edildi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, eğitim gören askerlerin havanlarla yaptıkları atışlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fevzi

S-400 kurulsun. Böyle 2.Cihan Harbinden kalma sistemlerle İstanbul korunmaz.
  • Yanıtla

Mehmet

Nostalji olmuş.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı
Dünya

Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da yaptığı bir konuşmanın ardından maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini aradı...
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu
Gündem

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

Laikçi Kemalistlere 2 bin 500 liradan M. Kemal kitabı satarak tarihin en büyük 'tokatçılığına' imza atan ve kamuoyunca 'Tosuncuk' olarak bil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay