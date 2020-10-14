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Aktüel İstanbul'da turistlerin paralarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da turistlerin paralarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Yankesicilikten toplam 113 suç kaydı olan zanlıların, 9 farklı olayda 86 bin lira, 4 bin 100 dolar ve yaklaşık 65 bin lira değerinde altın çaldıkları tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:06:58 -
İstanbul'da turistlerin paralarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "yankesicilik" yöntemiyle turistlerin paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de ABD'li turistlerin Dolmabahçe Sarayı'ndan çıktığı esnada maruz kaldığı hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Hatice Ö, Yaren Ç. ve Sevda Y'i gözaltına aldı. Yakalanan üç şüphelinin "yankesicilik" suçundan toplam 113 kaydı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin çoğunluğu "yankesicilik" yöntemiyle olmak üzere turistlerden 9 farklı olayda toplamda 86 bin lira, 4 bin 100 dolar ve yaklaşık 65 bin lira değerinde altın çaldıkları polis ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hatice Ö. ve Sevda Y. tutuklanırken, Yaren Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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