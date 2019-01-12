İstanbul'da tren kazası! Yaralılar var
Florya'da Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında deneme seferi yapan Marmaray treniyle demiryolu yenileme aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı.12 Ocak 2019 Cumartesi 09:33
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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