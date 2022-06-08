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Yerel İstanbul'da tramvay ile polis aracı çarpıştı! Seferler durduruldu
Yerel

İstanbul'da tramvay ile polis aracı çarpıştı! Seferler durduruldu

Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 19:43:00 - 2022-06-08 19:58:37

Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı.

Tramvay seferleri durduruldu

Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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