İstanbul'da tramvay ile polis aracı çarpıştı! Seferler durduruldu
Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı.
Tramvay seferleri durduruldu
Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.