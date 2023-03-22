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Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:19:00 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

Yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da mesai saati sonu trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yağışlı hava, İstanbul'da yine trafiği felç etti.

Yağışın etkili olduğu ve Ramazan ayının ilk sahurundan önce İstanbul'da mesai saati sonu trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yine kilit

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakasına geçişte uzun araç kuyrukları var.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik Haliç Köprüsü'ne kadar uzadı.

Yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü

İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 85 olarak ölçüldü.

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