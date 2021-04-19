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Yerel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi
Yerel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk an itibarıyla yüzde 74 seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:57:00 -

İstanbul genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi. Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Yoğunluk yüzde 74'e çıktı

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.

Tramvay kapıları yoğunluktan kapanmadı

Öte yandan Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay kapıları yoğunluktan kapanmadı. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

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