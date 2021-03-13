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Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs kısıtlamanın olmadığı Cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 70'i aştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:51:00 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Yeni tip koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecinde cumartesi gününün kısıtlamasız olmasıyla, İstanbul'da kent genelinde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar, sahiller, caddeler ve meydanlara akın ederken, trafikte de yoğunluk etkisini gösteriyor.

Yüzde 70'i aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 15:05 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 71 olarak görülüyor.

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