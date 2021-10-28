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Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu rekora koşuyor!
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu rekora koşuyor!

İstanbul'da vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:56:00 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu rekora koşuyor!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öğleden sonra mesailerin bitmesi ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip 3 günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.

Maltepe D-100 Kadıköy istikametinde saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafiğin yüzde 70 olduğu belirlendi. Öte yandan trafik yoğunluğunun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

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